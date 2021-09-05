ننشر أسماء وبيان حالة المصابين في حادث أتوبيس طريق السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس_ حسام الدين أحمد:

قال مصدر طبي بمستشفى السويس العام إن حصيلة الضحايا والمصابين في حادث انقلاب أتوبيس رحلات بطريق "السويس_ القاهرة" بلغ 34 مصابا و12 حالة وفاة.

وأوضح المصدر في تصريح صحفي أن قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام استقبل 38 مصابا بينهم 13 طفل نقلتهم سيارات الإسعاف من موقع الحادث، بينما وصل ثلاجة حفظ الموتى 8 أشخاص، وعقب وصول المصابين توفى 4 منهم متأثرين بإصابتهم ليرتفع عدد الضحايا إلى 12 شخصا.

وأضاف المصدر أن المصابين الذين وصلوا المستشفى هم، حمزة جمال الدين أحمد 8 أعوام، مصاب بسحجات وكدمات، دلال عثمان محمود 78 عامًا مصابة بكسر في الفقرات، دارين على السيد 8 أعوام مصابة بجروح قطعية بالوجه والرأس، عهد منير حسن 21 عامًا مصابة ببتر في اليد اليسري ونزيف في المخ، وآلاء جمال محمد 26 عامًا مصابة بجروح قطعية بالرأس، ومحمود محمد سيد 30 عامًا مصاب بكدمات بالرأس.

كما أصيب على أحمد على حسين 4 مصاب أعوام كدمات وجروح بالوجه، وسيف الدين عمر منصور 11 عامًا مصاب بجروح قطعية بالوجه وسحجات متفرقة بالجسم، شيماء محمد 44 عامًا كدمات متفرقة بالجسم، وإسلام عاطف حسين 28 عامًا كسر بالزراع الأيمن، وخالد محمد خالد 5 أعوام مصاب بجروح بالرأس، سوزان محمد عفيفي 49 عامًا مصابة بكسر بالضلوع وكدمات وجروح متفرقة.

وكذا أصيبت في الحادث شروق ماهر محمد 10، سمر محمد محمود 32 عامًا، عبد الله مخيمر علي 21 عامًا، وإيمان خالد عيسي رفاعي 24 عامًا، وانتصار أسعد حنفي 38 عامًا، محمد خالد رفاعي 30 عامًا، على حسن عبد الباقي 42 عامًا، غادة على السيد 39 عامًا، والطفل معاذ ايمن عوني، أسماء محمد رفاعي، وهم مصابين بسحجات وكدمات بالجسم وحالتهم مستقرة وسيغادرون المستشفى خلال ساعات.

وضم سجل المصابين أيضا أسامة صلاح عبد الرحيم 55 عامًا، هايدي أسامة صلاح 28 عامًا مصابة بارتجاج في المخ، ملك عمر منصور 7 أعوام، عمر عصام الدين عبدالله 21 عامًا، مخيمر عبدالرحمن شريف 22 عامًا، وعبدالرحمن عبد الله السيد 18 عامًا، محمد عبدالله جابر السيد 10 سنوات، فايقة عز الرجال حسان 65 عامًا، جنا على حسن 9 أعوام، حسين أسامة شحاته عمره عام ونصف، عبد الهادي حمزة إبراهيم مصاب، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

بينما توفي 4 حالات عقب وصولها المستشفى وهم مديحة أحمد جوده 62 عاما، سمر عماد الدين السيد 32 عامًا، خديجة محمد الشيحي 37 عاما، وطفل مجهول متوفي قدر عمره ثلاث سنوات، وطفل آخر مجهول الهوية قدر عمره 10 سنوات وصل متوفيا للمستشفى.