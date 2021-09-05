حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض ينتقد أردوغان ونظامه

محمد الفلاح - الأحد 5 سبتمبر 2021

انتقد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، والي أغبابا، فرض السلطات التركية زيادة جديدة، بنسبة 15% على الغاز الطبيعي، في شهر سبتمبر الجاري.



وقال أغبابا في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لم يتم كسر عادة زيادة الغاز الطبيعي كل شهر. زادات أيضًا في شهر سبتمبر. زيادة بنسبة 15% لن يتمكن الناس من البقاء دافئين هذا الشتاء أيضًا. سيكون هذا الشتاء أصعب من أي وقت مضى».

يُذكر أن السلطات التركية، قررت فرض زيادة جديدة، في شهر سبتمبر الحالي، على أسعار الغاز الطبيعي في تركيا، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون الأتراك من أعباء الحياة المعيشية، بسبب تدهور الاقتصاد التركي.

ووفقًا لما ذكره موقع «كرت» التركي، قررت السلطات التركية فرض زيادة بقيمة 15% مقابل 1000 متر مكعب من الغاز الطبيعي.