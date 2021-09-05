شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أولويات لبرنامج تنمية الشراكات.. أبرزها المتابعة والتقييم لمكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتبلور الرؤية التنموية لخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية حول إقامة مجتمع مصري متضامن ومتماسك ومنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أساس من العدالة والنزاهة والمشاركة " .

وفي هذا الصدد وضعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منظومة متكاملة للرعاية والحماية الاجتماعية، من خلال عدد من البرامج الأساسية والتي من بينها "برنامج تنمية الشراكات" والذي يستهدف تطوير العلاقات الخارجية، وتعزيز شراكات فعالة بين كافة الأطراف المعنية الحكومية والأهلية والدولية والقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

ويضم برنامج تنمية الشراكات البرامج الفرعية الآتية تتمثل فب برنامج الشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية برنامج تنمية العلاقات الخارجية مع الشركاء الدوليين / برنامج الاتصال السياسي مع مجلسي النواب والشيوخ برنامج العلاقات العامة مع المجتمع والإعلام / برنامج تنمية المسئولية المجتمعية مع القطاع الخاص .

وتتمثل الأولويات الاستراتيجية للبرنامج في الآتي :

1- تقنين وضع الجمعيات الأهلية لضمان كفاءة وفعالية وأثر المجتمع المدني .

2- المتابعة والتقييم لضمان مكافحة الفساد وعدم التمييز ، وربط الإعانات بالأداء والأثر الاجتماعي .

3- العمل الأهلي من خلال الإعلام الخاص والعام والمجتمعي

4- دعم دور المجتمع المدني في المساءلة المجتمعية ، وضمان الشفافية ومكافحة الفساد .

5-توفير نظام معلومات مميكن وفعال للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ليساعد في اتخاذ القرارات .