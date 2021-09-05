محمد الفلاح - الرئيس اليمني: إجرام الحوثي لا يمت للإنسانية بصلة

الأحد 5 سبتمبر 2021

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، السبت، أن الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي في بلاده لا تمت لليمن والإنسانية بصلة.



وقال إن الشعب اليمني في جميع المحافظات وفي مقدمتها مأرب قادر على تحقيق النصر على مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، بدعم وإسناد دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

وأطلع هادي خلال اتصالاً هاتفياً بمحافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، على مستجدات الأوضاع الميدانية في ضوء تجدد الهجوم البري الواسع للمليشيات الحوثية على المحافظة الغنية بالنفط والغاز.

وأشار إلى قصف الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا الأعيان والمنازل والأسر والأبرياء ومناطق النزوح كعادتها "الهمجية الاجرامية التي لا تمت لليمن والإنسانية بصلة".

وأشاد الرئيس اليمني بالانتصارات التي يسطرها أبطال الجيش اليمني وقبائل مأرب في معارك التحرير واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتخليص الوطن من شرورها وما تسببت به من معاناة لابناء الوطن عامة.

ولفت إلى بشائر النصر القادمة لكل اليمن لينعم الشعب بالأمن والسلام والاستقرار المنشود، مؤكدا على قدرة الشعب اليمني على تحقيق النصر على المليشيات بدعم وإسناد من دول التحالف العربي.