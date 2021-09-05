شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 1490 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 1490 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 260 ألفا و 403 حالات.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة .2321

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في شباط/فبراير الماضي بتوزيع الجرعة الأولى من اللقاح على 30 مليون شخص، أي نحو 4ر58 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون مواطن.

وحصل نحو 7ر17 مليون شخص نحو 6ر34 % من السكان على جرعتي اللقاح، وفقا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.