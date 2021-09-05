الرئيس التونسي في لقائه بوفد من الكونجرس الأمريكي: التدابير الاستثنائية تهدف لحماية الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (د ب أ):

قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه بوفد ضم عضوين من مجلس الشيوخ الأمريكي إن "التدابير الاستثنائية تهدف لحماية الدولة من العبث وهي تعكس إرادة شعبية".

والتقى سعيد العضوين بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور كريس مورفي وجون اوسوف في القصر الرئاسي خلال زيارتهما لتونس يوم السبت.

وقال سعيد في بيان صدر عن الرئاسة التونسية إن التدابير الاستثنائية المعلنة في 25 تموز/يوليو تندرج في إطار الاحترام التام للدستور، وذلك بخلاف ما يروج له من ادعاءات مغلوطة وافتراءات كاذبة".

وتابع الرئيس "أنها تعكس إرادة شعبية واسعة وتهدف إلى حماية الدولة التونسية من كل محاولات العبث بها".

وكان الرئيس التونسي أعلن في وقت سابق التمديد في التدابير الاستثنائية بما في ذلك مواصلة تجميد البرلمان حتى اشعار آخر دون أن يكشف عن برنامجه لإدارة المرحلة.

وردد سعيد مرارا أنه لن يكون هناك رجوع إلى الوراء وسط توقعات بطرحه لإصلاحات سياسية يرجح أن تطال نظام الحكم والقانون الانتخابي بجانب الذهاب إلى انتخابات مبكرة لإفراز برلمان جديد.