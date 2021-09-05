فيديو.. آخر تطورات حادث "أتوبيس السويس".. ولحظة توافد الأهالي للتبرع بالدم

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

نشر موقع الخليج 365 - عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تغطية مباشرة لحادث انقلاب "أتوبيس رحلات سياحية" على طريق "القاهرة - السويس" ما أسفر عن مصرع 12 شخصًا وإصابة 34 آخرين.

كشف مصدر طبي في محافظة السويس السبب وراء الإعلان عن ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب "أتوبيس" رحلات على طريق "السويس - القاهرة" إلى 12 شخصًا و34 مصابًا عقب الإعلان عن وفاة 8 أشخاص فقط.

كانت شرطة النجدة تلقت بلاغا من قائدي السيارات، على طريق السويس القاهرة، يفيد انقلاب أتوبيس على مسافة 1 كيلو من كمين الكيلو 109 على طريق "السويس - القاهرة" قادمًا شرم الشيخ متجها إلى القاهرة.

وأوضح المصدر أن حادث انقلاب أتوبيس السويس أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين. ونقل مرفق الإسعاف الجثامين والمصابين إلى المستشفى.

وأكد المصدر أن 4 مصابين لفظوا أنفاسهم عقب وصولهم إلى المستشفى، وبذلك ارتفع عدد الضحايا إلى 12 حالة وفاة، و34 مصابًا.

وفي السياق قال مصدر مسئول في محافظة السويس - رفض نشر اسمه - إن عدد ضحايا الحادث ارتفع إلى 12 حالة وفاة، وإصابة 34 آخرين.

قال المصدر إن الأتوبيس رقم "م ف ج 769" كان في رحلة سياحية يستقله 45 فردا من أسر وعائلات عائدين من شرم الشيخ إلى القاهرة بعد قضاء عطلة الأسبوع في المدينة السياحية.