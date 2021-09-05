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فيديو.. السبب وراء ارتفاع عدد ضحايا "أتوبيس السويس"

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محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

كشف مصدر طبي في محافظة السويس السبب وراء الإعلان عن ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب "أتوبيس" رحلات على طريق "السويس - القاهرة" إلى 12 شخصًا و34 مصابًا عقب الإعلان عن وفاة 8 أشخاص فقط.

كانت شرطة النجدة تلقت بلاغا من قائدي السيارات، على طريق السويس القاهرة، يفيد انقلاب أتوبيس على مسافة 1 كيلو من كمين الكيلو 109 على طريق "السويس - القاهرة" قادمًا شرم الشيخ متجها إلى القاهرة.

وأوضح المصدر أن حادث انقلاب أتوبيس السويس أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين. ونقل مرفق الإسعاف الجثامين والمصابين إلى المستشفى.

وأكد المصدر أن 4 مصابين لفظوا أنفاسهم عقب وصولهم إلى المستشفى، وبذلك ارتفع عدد الضحايا إلى 12 حالة وفاة، و34 مصابًا.

وفي السياق قال مصدر مسئول في محافظة السويس - رفض نشر اسمه - إن عدد ضحايا الحادث ارتفع إلى 12 حالة وفاة، وإصابة 34 آخرين.

قال المصدر إن الأتوبيس رقم "م ف ج 769" كان في رحلة سياحية يستقله 45 فردا من أسر وعائلات عائدين من شرم الشيخ إلى القاهرة بعد قضاء عطلة الأسبوع في المدينة السياحية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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