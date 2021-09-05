أول فيديو لموقع انقلاب "أتوبيس السويس".. 12 وفاة و34 مصابا

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

نشرت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 مقطع فيديو من موقع حادث انقلاب "أتوبيس" رحلات على طريق "السويس - القاهرة".

كانت شرطة النجدة تلقت بلاغا من قائدي السيارات، على طريق السويس القاهرة، يفيد انقلاب أتوبيس على مسافة 1 كيلو من كمين الكيلو 109 على طريق "السويس - القاهرة" قادمًا شرم الشيخ متجها إلى القاهرة.

وقال مصدر مسئول في محافظة السويس - رفض نشر اسمه - إن عدد ضحايا الحادث ارتفع إلى 12 حالة وفاة، وإصابة 34 آخرين.

قال المصدر إن الأتوبيس رقم "م ف ج 769" كان في رحلة سياحية يستقله 45 فردا من أسر وعائلات عائدين من شرم الشيخ إلى القاهرة بعد قضاء عطلة الأسبوع في المدينة السياحية.