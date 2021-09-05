مقتل 61 مختفياً قسريّاً في معتقلات «الحوثي»

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

كشفت رابطة أمهات المختطفين في اليمن، عن مقتل 61 مدنياً من ضحايا جرائم الإخفاء القسري في معتقلات ميليشيات الحوثي الإرهابية، خلال السنوات الخمس الماضية. وذكرت الرابطة في ندوة نظمتها أمس، بمدينة مأرب تزامناً مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، توثيقها لـ 40 حالة إخفاء قسري من المدنيين قضوا تحت التعذيب، فيما وضعت الميليشيات 21 آخرين دروعاً بشرية في جبهات القتال. وأوضحت الرابطة أن أكثر من 104 مدنيين بينهم امرأة تم توثيق حالاتهم ما يزالون مخفيين في معتقلات ميليشيات الحوثي في عدة محافظات.