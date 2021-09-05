سوريا ترحب بطلب لبنان استيراد الغاز المصري عبر أراضيها

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

قالت سوريا أمس، إنها ترحب بطلب لبنان استيراد الغاز المصري عبر أراضيها بهدف توليد الطاقة، وذلك بعد أن قام وزراء لبنانيون بزيارة هي الأعلى مستوى لدمشق منذ سنوات. والهدف من زيارة الوفد بقيادة زينة عكر، التي تشغل عدة مناصب في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، هو تمهيد الطريق لخطة تدعمها الولايات المتحدة للحد من انقطاعات الكهرباء في لبنان عن طريق نقل الكهرباء عبر الشبكة السورية. وقال نصري خوري الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري عقب الاجتماع «سوريا وافقت على طلب لبنان المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سوريا». وتنطوي الخطة على استخدام الغاز المصري لتوليد الكهرباء في الأردن ثم نقلها عبر سوريا إلى لبنان.