انقسام بين الألمان بشأن استقبال لاجئي أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - برلين (وكالات)

أظهر استطلاع أن الألمان منقسمون بشأن ما إذا كان يتعين على البلاد منح اللجوء لعدد كبير من الأفغان الفارين من حكم طالبان.

وعارض نحو 46 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي الأسبوع الماضي، قبول لاجئين أفغان على نطاق واسع. وفي المقابل، أيّد 47 في المئة منح الحماية لمزيد من الأفغان.

ومع ذلك، لدى بعض المؤيدين لسياسة استقبال سخية شرط، حيث قال واحد من بين كل أربعة شملهم الاستطلاع: إنه لا ينبغي لألمانيا استقبال المزيد من اللاجئين الأفغان إلا إذا حذت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى حذوها، وكان لها حصة في استقبالهم أيضاً.

ويؤيد 22 في المئة من الألمان قبول أعداد كبيرة من اللاجئين الأفغان، حتى لو لم تفعل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ذلك. وخلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء الماضي، فشل وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى موقف مشترك بشأن كيفية التعامل مع المهاجرين من أفغانستان.

وأصرت دول مثل النمسا والتشيك والدنمارك على تقديم المساعدة للمشردين واللاجئين فقط في المنطقة، وليس في أوروبا. ودقت بعض الدول في أوروبا ناقوس الخطر بشأن احتمال حدوث تدفق جماعي للاجئين، مثلما حدث في عام 2015 عندما فرّ عشرات الآلاف من السوريين من الصراع في بلدهم.