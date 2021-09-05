سوريا.. قوات النظام تجدد قصف درعا وتحاول اغتيال وفد عشائري بعد اجتماعها معه

استهدفت قوات النظام السوري، مساء السبت، الوفد العشائري الممثل لجميع أهالي درعا، جنوبي سورية، خلال دخوله إلى المناطق المحاصرة، في حين اعتقل التحالف الدولي واحداً من أبرز قادة "داعش" في عملية إنزال جوي في دير الزور شرقي البلاد.



وقال الناشط الإعلامي في درعا أبو محمد الحوراني، لـ"العربي الجديد"، إنّ عناصر من "الفرقة الرابعة" التابعة لقوات النظام استهدفوا بالمضادات الأرضية الوفد العشائري القادم من درعا المحطة إلى درعا البلد، بعد انتهاء الاجتماع مع وفدي النظام وروسيا.



وأضاف أنّ الكوادر المحلية أنقذت الوفد العشائري بصعوبة في منطقة البحار، جنوبي درعا البلد، من دون تسجيل إصابات في الوفد.



وفي حادثة منفصلة، اتهم موقع "تجمع أحرار حوران" المحلي قوات تابعة لفرع "الأمن العسكري" باعتقال زوجة أحد المطلوبين للتهجير وأولاده الخمسة، بالإضافة لأخيه وزوجته، بهدف إجباره على تسليم نفسه، مضيفاً أنّ المعتقلين نقلوا إلى مبنى فرع "الأمن العسكري" في حي المطار بمدينة درعا.



وكانت لجنة المفاوضات مع النظام قد أعلنت، الجمعة، أنّ تنفيذ بنود الاتفاق وصل إلى طريق مسدود، بعد محاولة قوات النظام التحايل على البنود التي تم الاتفاق عليها سابقاً برعاية روسية.



وفي شرق البلاد، اعتقلت قوة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن قيادياً بارزاً في تنظيم "داعش"، خلال عملية إنزال جوي في قرية العزبة شمالي دير الزور.



وقال الناشط الإعلامي في المنطقة أبو عمر البوكمالي، لـ"العربي الجديد"، إنّ التحالف اعتقل القيادي المدعو بندر السوادي، الذي يشغل منصب "أمير التنظيم" في بلدة الميادين بدير الزور.



وأضاف أنّ السوادي يعتبر من أبرز قادة "داعش" في الوقت الحالي بالمنطقة، وقاد العديد من العمليات العسكرية في البادية السورية.



وفي شمال غرب البلاد، أفاد الناشط الإعلامي في إدلب بلال بيوش، في حديث لـ"العربي الجديد"، بأنّ قوات النظام قصفت بالمدفعية الثقيلة والصواريخ، مساء السبت، بلدتي خربة الناقوس والزيارة الواقعتين بمنطقة سهل الغاب غرب حماة، ما أسفر عن أضرار في منازل السكان.



وأضاف أنّ القصف طاول أيضاً مواقع لفصائل المعارضة على محاور بلدة تديل غرب حلب، من دون ورود معلومات عن خسائر.



وفي وقت سابق السبت، شنت الطائرات الحربية الروسية 10 غارات جوية بصواريخ شديدة الانفجار على الأطراف الغربية لبلدات جبل الزاوية وقراه، جنوب إدلب.



وفي وسط البلاد، قتل طفل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الفان الشمالي بريف حماة الشمالي الشرقي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام النظام السوري.





المصدر: العربي الجديد