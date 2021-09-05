عبر المكسيك.. قافلة مهاجرين جديدة في طريقها إلى أمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

غادرت قافلة جديدة من حوالي 300 مهاجر، معظمهم من أميركا الوسطى، تاباتشولا في تشياباس بجنوب المكسيك، السبت، متوجهة إلى الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.



وسلك مهاجرون من السلفادور وهندوراس وغواتيمالا وهايتي وفنزويلا، كثير منهم يرافقهم أطفال، طريق تاباتشولا-مازاتان سيرا.

وقال شاب من هندوراس اسمه داروين، لوكالة فرانس برس: "انضممت إليهم لأنني مهدد بالقتل في بلدي. آمل أن أجد وظيفة هناك (في الولايات المتحدة)".

وهذه رابع قافلة مهاجرين تنطلق خلال أسبوع باتجاه الولايات المتحدة، رغم وجود عناصر من شرطة الحرس الوطني والمعهد الوطني للهجرة، يحاولون منعهم من الوصول إلى وجهتهم.

ويرافق المهاجرين نشطاء وأعضاء في وكالات الأمم المتحدة، أدانوا إفراط السلطات المكسيكية في استعمال القوة. وقد أوقف المعهد الوطني للهجرة في المكسيك، اثنين من عناصره بعد تلك الانتقادات.