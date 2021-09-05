البحرين ترسل مساعدات إنسانية إلى أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة توجيهات بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة إلى أفغانستان، على أن تتولى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مهمة الإشراف عليها.



وأكد رئيس المؤسسة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وقوف المملكة إلى جانب الشعب الأفغاني في أزمته الإنسانية، حيث تعمل على تجهيز شحنة من المساعدات تحتوي على مواد إغاثية وطبية.

وثمن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني توجيهات الملك، مؤكدا "حرصه على مد يد العون للمحتاجين في مختلف دول العالم".