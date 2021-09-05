السودان يطالب إثيوبيا بالكفّ عن العدوانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

طالبت وزارة الخارجية السودانية، الحكومة الإثيوبية بالكفّ عن العدوانية في التعامل مع السودان، ووقف تكرار الإدعاءات التي لا يسندها واقع ولا منطق ضد السودان تحقيقاً لمصالح وأغراض شخصيات ومجموعات محددة.



وشجبت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا)، ادعاءات الجيش الإثيوبي دخول مجموعة مسلحة عبر الحدود السودانية لاستهداف منشأة إثيوبية، مؤكدة التزام السودان التام بمبادئ حُسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأُخرى.

وأوضحت وزارة الخارجية أن السودان يسيطر على كامل أراضيه وحدوده المعترف بها دولياً مع الجارة إثيوبيا، مشددة على أن السودان لن يسمح باستغلال أراضيه من أي جهة، وأنّه لا نية له في غزو أرض الغير أو الاستيلاء عليها.