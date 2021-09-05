إيطاليا لن تعترف بحكومة طالبان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

استبعد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، السبت أن تعترف بلاده بحكومة طالبان في أفغانستان، وحذر من أن تصبح الحركة مجالاً لنشر الإرهاب، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يتعين عليه إقامة آلية مشتركة للدفاع.



وصرح الوزير لوسائل الإعلام قبيل جولته بالمنطقة إلى قطر وأوزبكستان وطاجيكستان أن "الاعتراف بحكومة طالبان من جانب إيطاليا احتمال ضعيف للغاية، لا أعتقد أنه سيتم".

وأكد أن "الخلايا الإرهابية، في الوقت الحالي، بعد محاربة تنظيم داعش الإرهابي، انتقلت إلى مناطق أخرى من العالم مثل الساحل"، لكنه حذر من أنه "في حال أصبحت أفغانستان دولة فاشلة" يمكن أن تنتشر الخلايا الإرهابية.

وأوضح دي مايو أن جولته ستتناول حشد الدعم من أجل "ضمان دخول المنظمات الإنسانية والوكالات التابعة للأمم المتحدة المعنية بحماية المدنيين" إلى أفغانستان وأيضاً بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخبارات حتى لا تصبح أفغانستان "مأوى آمناً للإرهابيين".

وأشار الوزير إلى أنه يؤيد أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإنشاء آلية دفاع مشترك، وهي القضية "التي كان ينبغي طرحها منذ وقت طويل".

وتعمل حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي على تنظيم قمة عاجلة لمجموعة العشرين في روما خلال الشهر الجاري حول أفغانستان، وذلك قبل قمة رؤساء دول وحكومات المجموعة في أواخر أكتوبر المقبل.