أمريكا تعلن وفاة المفقودين بتحطم مروحية في المحيط الهادىء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

أعلنت البحرية الأمريكية، وفاة خمسة أشخاص هم أفراد طاقم مروحية اعتبروا مفقودين منذ تحطمت الإثنين في المحيط الهادىء قبالة كاليفورنيا.



واورد بيان أن "البحرية تعلن وفاة خمسة اشخاص هم أفراد طاقم فقدوا في تحطم المروحية ام اتش-60".

في المقابل، تم إنقاذ شخص هو الفرد السادس في الطاقم.

وأقلعت المروحية من حاملة الطائرات "ابراهام لينكولن" لتقوم "برحلة روتينية" على بعد نحو مئة كلم من ساحل سان دييغو عندما وقع الحادث الإثنين.

وأشارت البحرية إلى أن "تحقيقاً يجري" في الحادث.

وأعرب قائد العمليات البحرية الأميرال مايك غيلداي في بيان عن "حزنه العميق".