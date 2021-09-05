أكثر من 450 مهاجرا يصلون إسبانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

وصل أكثر من 450 مهاجراً إلى إسبانيا بشكل غير قانوني خلال الساعات الماضية قادمين من قارة أفريقيا على متن قوارب، ما يزيد عن 200 منهم وصلوا إلى جزر الكناري.



وأنقذت خدمة الإنقاذ البحري في جنوب جران كناريا، خلال العملية الأخيرة، 75 مهاجراً كانوا على متن قاربين، أحدهم كان على متنه 17 امرأة وطفلين.

ومنذ الجمعة الماضية وصل إلى شواطئ مرسية (جنوب شرق إسبانيا) 146 مهاجراً جزائرياً على متن عدة قوارب.

واعترضت السلطات الإسبانية سبيل 16 مهاجراً جزائرياً بالقرب من ميناء أليكانتي (شرق إسبانيا). كما وصل إلى قادش (جنوب إسبانيا) الليلة الماضية 86 مهاجراً آخرين.

وارتفع عدد المهاجرين الذين دخلوا إلى إسبانيا بصورة غير قانونية بين شهري يناير وأغسطس الماضيين بنسبة (49.7%) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة (135.8%) في جزر الكناري، وفقًا لبيانات صادرة عن وزارة الداخلية.