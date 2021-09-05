محمد الفلاح - لأول مرة في أمريكا.. وظيفة للسيدة الأولى خارج البيت الأبيض

الأحد 5 سبتمبر 2021

أعلن البيت الأبيض السبت أن السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن الحاصلة على الدكتوراه في مجال التعليم سوف تستأنف الأسبوع المقبل عملها في إعطاء الدروس الجامعية لكن بشكل حضوري هذه المرة.



وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن السيدة بايدن ستقوم بالتدريس شخصيا بعد عام من إعطاء الدروس عن بعد بسبب الوباء.

وقال متحدث باسم السيدة الأولى في رسالة عبر البريد الإلكتروني "بإمكاني التأكيد أنها ستبدأ بتدريس فصل جديد الأسبوع المقبل".

وأشارت الصحيفة الى أنها ستدرس أصول الكتابة الأكاديمية في جامعة "كوميونيتي كولدج" في فيرجينيا خارج واشنطن ولمدة 13 أسبوعا.

وبدأت جيل بايدن التدريس هناك عندما كان زوجها نائبا لباراك أوباما، وهي تعد أول سيدة أميركية أولى تجمع بين دورها في البيت الأبيض ووظيفة خارج الرئاسة.

ولطالما أكدت جيل بايدن أنها ستواصل التدريس بعد وصولها إلى البيت الأبيض.