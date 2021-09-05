شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم «بانجشير» يتعهد بمواصلة قتال طالبان.. ونساء كابول يطالبن بحقوقهن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن زعيم فصيل من المقاومة ضد مسلحي حركة طالبان في أفغانستان، أمس السبت، أنه سيواصل القتال. وكتب زعيم «جبهة المقاومة الوطنية لأفغانستان»، أحمد مسعود، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): «لن نتخلى أبدا عن القتال من أجل الله والحرية والعدالة».

جاءت تصريحات مسعود على ما يبدو، ردا على تقارير غير مؤكدة بأن «وادي بانجشير» وهو الإقليم الوحيد الذي لا تسيطر عليه حركة طالبان، سيطرت عليه الحركة، وأن زعماء المقاومة فروا من البلاد.

وفي أعقاب تلك التقارير فتح مقاتلو حركة طالبان النيران كمراسم احتفالية في مختلف أنحاء العاصمة كابول والعديد من الأقاليم الأفغانية، طبقا لما ذكره سكان في كابول وصحفيون محليون.

وقالت منظمة «الطوارئ» غير الحكومية التي تدير مستشفى في كابول، أمس، إنه منذ مساء الجمعة استقبل المستشفى عشرة مصابين بطلقات نارية، كما استقبل شخصين توفيا لدى وصولهما.

ودفعت شائعات سقوط إقليم «بانجشير» النائب الأول السابق لرئيس البلاد، أمرالله صالح، الذي يقول إنه يقيم حاليا في إقليم بانجشير، مسقط رأسه، إلى الحديث حول تلك الشائعات.

وفي مقطع فيديو نشرته قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، قال أمرالله صالح إن المقاومة ضد طالبان ستستمر.

وعلى مدى خمسة أيام تقريبا يندلع قتال عنيف بين مقاتلي حركة طالبان و«جبهة المقاومة الوطنية» حول وادي بانجشير، وفشلت محادثات استمرت لفترة قصيرة في الوصول إلى حل سلمي.

وفي كابول نظمت ناشطات أفغانيات، أمس، احتجاجا للمطالبة بحقوق المرأة، بالقرب من القصر الرئاسي الأفغاني، وحملن لافتات كُتب عليها «لسنا نساء في التسعينيات من العمر».

وأظهرت لقطات فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، أكثر من 12 امرأة أفغانية تواجههن قوات أمن مسلحة لطالبان، مما أثار مشاحنات ساخنة، وشوهدت نساء وهن يسعلن، مما يشير إلى إطلاق غاز مسيل للدموع. وزعمت نساء أخريات أنهن تعرضن للضرب، وأظهرت مقاطع فيديو من محطات تلفزيونية محلية مشاهد فوضوية في المظاهرة داخل كابول.

وأصيب شخص واحد على الأقل، طبقا لما ذكره صحفيون تبادلوا مقطع فيديو لامرأة تسيل الدماء من رأسها.

وتنظم نساء أفغانيات احتجاجات على مدار اليومين الماضيين في كابول التي تسيطر عليها طالبان؛ للدفاع عن حقوق المرأة والمطالبة بالمساواة والعدالة والديمقراطية.

وكتب الصحفي الأفغاني زكي دريابي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بينما كان يتبادل مقطع فيديو للمشهد: «يبدو أنه لم يعد مسموحا باحتجاجات مدنية وسياسية».

وتزعم الجماعة المسلحة أنها ستحترم حقوق المرأة، طبقا لتفسيرها للتعاليم الإسلامية.