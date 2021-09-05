شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات المقبلة تضع ألمانيا على أعتاب زلزال سياسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تساءلت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية عما إذا كانت ألمانيا على شفا زلزال سياسي.

وبحسب مقال لـ«راينر زيتلمان»، تشير الاستطلاعات الرئيسية في الوقت الحالي إلى تحالف بين الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني وحزب الخضر وحزب اليسار.

ومضى يقول: حتى قبل بضع سنوات فقط، كان الحزب الديمقراطي الاشتراكي يستبعد دائمًا التحالفات مع حزب اليسار على المستوى الفيدرالي، لأن الأخير كان راديكاليا للغاية، لكن الأمور تغيرت.

وأردف يقول: لم يحدث من قبل في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية أن كانت استطلاعات الرأي سيئة للغاية بالنسبة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم.

وأضاف: مؤخرًا، في أبريل 2020، كان حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بقيادة أنجيلا ميركل يتصدر استطلاعات الرأي بنسبة 38%، الآن، استنادا إلى مؤسسات استطلاعات الرأي، انخفض حزب دعم الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى ما بين 21 و24%.

ونوه بأن أحد أسباب تراجع شعبية الحزب هو أنه يخوض الانتخابات بمرشح ضعيف للغاية لمنصب المستشار.

وأضاف: لقد فشل أرمين لاشيت، رئيس وزراء الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان حاليا في ألمانيا، حتى الآن في إلهام حزبه وجمهور الناخبين الأوسع.

وأردف: يبدو أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي من يسار الوسط ينجح في خداع الناخبين إلى حد لا مثيل له في تاريخ الجمهورية الفيدرالية.

الاستطلاعات الأخيرة

وتابع زيتلمان في مقاله بالقول: اكتسب الحزب الديمقراطي الاشتراكي نحو 10 نقاط مئوية في استطلاعات الرأي الأخيرة، ويرجع الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى مرشحه الأول أولاف شولتز، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه معتدل نسبيا.

واستطرد: مع ذلك، لم يحظ شولتز بشعبية داخل حزبه، في السنوات الأخيرة، تحرك الحزب الديمقراطي الاشتراكي أكثر فأكثر إلى أقصى اليسار، وقد انتخبت ساسكيا إسكين ونوربرت فالتر بورجانس كقادة مشاركين وكيفين كونرت نائبا للزعيم.

وبحسب الكاتب، تبنى هؤلاء السياسيون الثلاثة مواقف يسارية مثل الكسندرية أوكاسيو كورتيز، على سبيل المثال، عند انتخاب قادة الحزب، كان قرار أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي صراحةً لصالح هؤلاء المرشحين اليساريين المتطرفين وضد أولاف شولتز.

ومضى يقول: لماذا إذن قام الحزب الاشتراكي الديمقراطي باختيار أولاف شولتز «المعتدل» كمرشح رئيسي له؟ لنفس السبب الذي دفع الديمقراطيين إلى اختيار جو بايدن كمرشح رئاسي.

وأشار إلى أنهم يأملون في استخدام أولاف شولتز لتعبئة الناخبين المعتدلين الذين ليسوا على مسافة بعيدة من اليسار مثل القاعدة التقليدية للحزب.

وتابع: تشير الاستطلاعات الرئيسية في الوقت الحالي إلى تحالف بين الحزب الديمقراطي الاشتراكي و«الخضر» و«اليسار».

وأضاف: حتى قبل بضع سنوات فقط، كان مثل هذا التحالف مستبعدا دائما، لأن حزب اليسار هو أحدث تكرار لحزب الوحدة الاشتراكية الألماني، وهو الحزب الشيوعي السابق الذي حكم ألمانيا الشرقية، بعد أن غير اسمه عدة مرات منذ إعادة توحيد ألمانيا.

المجموعة «التروتسكية»

وأردف: يلتزم حزب اليسار ببرنامج شامل للتأميم، ومعدل ضريبة أعلى يبلغ 75%، والانسحاب من حلف شمال الأطلنطي «ناتو»، قبل بضعة أشهر، كانت زعيمة الحزب الجديدة جانين ويسلر عضوًا في مجموعة تروتسكية راديكالية.

ومضى يقول: التركيز الرئيسي لحزب الخضر اليساري هو حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ، يدعم العديد من وسائل الإعلام الألمانية حزب الخضر، وفي التلفزيون الحكومي الفعلي في ألمانيا، لا يبذل معظم الصحفيين سوى القليل جدا لإخفاء تعاطفهم.

وأشار إلى أن العاصمة الألمانية برلين يحكمها بالفعل ائتلاف من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وحزبا الخضر واليسار.

وبحسب الكاتب، ألقى الخضر واليسار بثقليهما وراء حملة لمصادرة شركات الإسكان التي تمتلك أكثر من 3000 شقة للإيجار في المدينة، قال الزعيمان المشاركان في الخضر، روبرت هابيك وأنالينا بربوك، إنهما يدعمان مصادرة الشركات العقارية باعتبارها الملاذ الأخير.

ولفت الكاتب إلى أن الأحزاب اليسارية الثلاثة ستعيد فرض ضريبة الثروة، التي ألغيت في ألمانيا عام 1997.

وأضاف: ينتهج الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر الآن سياسة لا يمكن وصفها إلا بخداع الناخبين، يُسألون كل يوم تقريبًا عما إذا كانوا منفتحين على تحالف مع حزب اليسار، و في حين أنهم لا يستبعدون ذلك، فهم حريصون أيضًا على عدم التصريح علانية بأن هذا هو أحد أهدافهم لأنهم يعلمون أن هذا سيفقدهم الآلاف، إن لم يكن الملايين، من الأصوات.

التحالف الثلاثي

ومضى يقول: سيغير تحالف هذه الأحزاب الثلاثة ألمانيا بشكل جذري، إنهم جميعًا ملتزمون بخفض الإنفاق الدفاعي الألماني، على الرغم من حقيقة أنه منخفض بالفعل مقارنة بأعضاء الناتو الآخرين.

وأوضح أن ما بدأته أنجيلا ميركل بالفعل، أي تحول اقتصاد السوق الألماني إلى اقتصاد مخطط، سوف يتم تسريعه مرة أخرى بشكل كبير من قبل هذه الأحزاب الثلاثة.

ولفت إلى أن ما يحدث في العاصمة برلين، حيث تحكم الأحزاب الثلاثة بالفعل، يشير إلى ما سيحدث للبلد ككل في حال حكمها ائتلاف من تلك الأحزاب، لا سيما الانتهاكات المتكررة للدستور الألماني.

وأضاف: على سبيل المثال، أقرت الأحزاب الثلاثة في برلين قانونًا أجبر الملاك على خفض الإيجارات بشكل كبير على عقود الإيجار الحالية، في الواقع، لم يمثل القانون أقل من مصادرة جزئية لأصحاب العقارات، أعلنت أعلى محكمة في ألمانيا أن التشريع غير دستوري، لكن الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب اليسار يريدان الآن تقديم قانون مشابه يُطبق على ألمانيا بأكملها.

وأردف: تتعرض الحرية السياسية في برلين أيضًا لضغوط شديدة، لا سيما الحق في التظاهر. بينما تتم الموافقة بشكل عام على المظاهرات اليسارية، فإن المظاهرات التي ينظمها منتقدو سياسات الحكومة المتعلقة بفيروس كورونا، على سبيل المثال، محظورة أو يتم تفريقها بقوة الشرطة الوحشية.

وخلص إلى أن ما يحدث في برلين يقدم لمحة مسبقة عن كيفية تغير ألمانيا ككل إذا وصلت أحزاب «الديمقراطي الاشتراكي» و«اليسار» و«الخضر» إلى السلطة.

واختتم بقوله: في 26 سبتمبر، ستصوت ألمانيا وقد تكون هذه انتخابات تغيرا جذريا للمشهد السياسي في ألمانيا لسنوات عديدة قادمة.