شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعو القوى الكبرى للتصدي لتحديات المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ القوى الكبرى إلى «التحلي بالمسؤولية» والقيام بدور بارز في تحسين الحوكمة البيئية العالمية والتصدي لتحديات مثل تغير المناخ.

وفي كلمة ألقاها عن طريق الفيديو خلال مراسم افتتاح المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، الجمعة، قال لي إنه يتعين على الدول وضع قواعد عالمية من خلال الأمم المتحدة وإنشاء نظام حوكمة عادل ومقبول ويحقق المنفعة المشتركة.

وأضاف: «يجب على المجتمع الدولي الاستفادة من العزيمة غير المسبوقة والعمل من أجل بناء عالم جميل تتناغم فيه البشرية مع الطبيعة». وتروج الصين لمفهوم «التناغم مع الطبيعة» واستخدام «حلول قائمة على الطبيعة» في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة مفاوضات عالمية بشأن اتفاقية جديدة للتنوع البيولوجي والتي من المقرر أن تبدأ في مدينة كونمينغ بجنوب غرب الصين في أكتوبر. وقدمت الصين مسودة إعلان كونمنيغ للشركاء الدوليين الأسبوع الماضي، التي شملت العديد من الشعارات والمفاهيم، التي يروج لها حاليا الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.

وأجرى المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري محادثات على مدى يومين مع نظيره الصيني شيه تشن هوا في تيانجين الأسبوع الماضي، وحث القادة الصينيين على ضرورة إبعاد السياسة عن مناقشات تغير المناخ.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لكيري إن المناخ «لا يمكن فصله» عن القضايا الدبلوماسية الأوسع بين البلدين.

من جهة أخرى، تعهد مسؤولون صينيون بتشديد الرقابة في صناعة الخدمات المالية، وقال تشن يولو نائب محافظ بنك الصين الشعبي في المنتدى الصيني الدولي للتمويل السنوي المنعقد في بكين أمس: إن البنك المركزي سوف يسد ثغرات في لوائحه الخاصة بالتكنولوجيا المالية، وسوف يضع جميع أنواع المؤسسات والخدمات والمنتجات المالية في إطار إشرافه الاحترازي.