شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت الحكومة الفنزويلية والمعارضة جولة ثانية من المفاوضات في مكسيكو، في وقت حدد خصوم الرئيس نيكولاس مادورو، مطالبهم بضمانات لانتخابات حرة ونزيهة فيما تسعى الحكومة لتخفيف العقوبات، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية في موقعها الإلكتروني.

وكان ائتلاف المعارضة الرئيسي أعلن هذا الأسبوع أنه سينهي مقاطعة للانتخابات استمرت ثلاث سنوات وسيشارك في انتخابات رؤساء البلديات والمحافظين في نوفمبر.

وجاءت المحادثات التي انطلقت الجمعة بعد مفاوضات بدأها الطرفان الشهر الماضي بوساطة النرويج واستضافتها مكسيكو، في مسعى لتسوية أزمة سياسية طغت على ثماني سنوات من حكم مادورو.

وقال زعيم المعارضة خوان غوايدو في رسالة فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي: «هدفنا التوصل لاتفاقية تعمل على تسوية النزاع من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، مع ضمانات».

وأضاف غوايدو: «كل ما نعرفه هو أنه لا تتوافر اليوم شروط لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في فنزويلا، لذا نحن في المكسيك، ونحن نناضل لتحقيق تلك الظروف».

يتضمن جدول المحادثات سبع نقاط، من بينها تخفيف العقوبات والحقوق السياسية وضمانات انتخابية، ولكن ليس رحيل مادورو الذي تتهمه المعارضة بتزوير الانتخابات التي فاز بها في 2018.

وقال المحلل السياسي أوزوالدو راميريز، من مؤسسة الاستشارات أو آر سي، إن «هذه الجولة يمكن أن تركز على أكثر الشروط أهمية للعديد من الأطراف: مراقبة دولية غير منحازة، والتي هي للبعض شرط أساسي لضمان احترام نتيجة الانتخابات».

وانتهى اليوم الأول من المحادثات الجمعة دون التوصل لاتفاق، على أن تستمر المفاوضات حتى يوم غد الإثنين.