إيطاليا تسجل 56 وفاة جديدة بكورونا و6157 إصابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 56 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، أمس السبت، انخفاضا من 58 حالة يوم الجمعة بينما تراجع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 6157 إصابة من 6735 يوم الجمعة.



وسجلت إيطاليا 129466 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا وتاسع أكبر عدد في العالم. وسجلت إيطاليا أكثر من 4.5 مليون إصابة حتى الآن.