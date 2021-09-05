وزير فرنسي من عهد أولاند يعتزم الترشح للرئاسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

أعلن أرنو مونتبورغ، وزير الاقتصاد والصناعة الفرنسى في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا أولاند ، أنه سيترشح للرئاسة.



وقال مونتيبورغ السبت من مسقط رأسه في كلاميسي إنه يريد تجنب "ألم" ولاية ثانية للرئيس إيمانويل ماكرون أو "خطر" ولاية أولى لمارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وستجري عملية التصويت في أبريل.

وكان مونتيبورغ، 58 عاماً، وزيرا في عهد أولاند حتى عام 2014، عندما طرده الرئيس آنذاك بعد أن انتقد الوزير الحكومة بسبب سياساتها التقشفية.

وحل محله ماكرون، الذي استقال بعد ذلك لتشكيل حركته السياسية الخاصة التي شهدت فوزه في الانتخابات الرئاسية في عام 2017.