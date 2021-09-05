محكمة جزائرية تقضي باحتجاز نبيل القروي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

قال مصدر قضائي، إن محكمة جزائرية قضت، أمس السبت، باحتجاز المرشح الرئاسي السابق في تونس نبيل القروي بتهمة عبور الحدود بطريقة غير مشروعة.



وأضاف المصدر، أن المحكمة في مدينة قسنطينة بشرق الجزائر أمرت أيضاً باحتجاز 4 جزائريين في اتهامات بتهريب البشر. والأربعة متهمون بمساعدة القروي على دخول البلاد وتوفير مسكن له قبل اعتقاله يوم الأحد.

ووضع القروي، مالك قناة تلفزيون نسمة ورئيس حزب قلب تونس السياسي، ثاني أكبر حزب في البرلمان، رهن الاحتجاز مع أخيه غازي القروي.

كانت محكمة في تونس قد أفرجت عن نبيل القروي في 15 يونيو (حزيران) بعد أن أمضى أكثر من 6 أشهر رهن الاحتجاز في اتهامات بغسل الأموال والتهرب الضريبي.