الرئيس الإيراني: مستعدون لإجراء محادثات نووية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم السبت، إن إيران مستعدة لإجراء محادثات مع القوى الغربية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 لكن ليس تحت "ضغط" غربي، مضيفاً أن طهران تسعى من أجل مفاوضات تؤدي إلى رفع العقوبات الأمريكية.



وتابع رئيسي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أذيعت على الهواء مباشرة "الغربيون والأمريكيون يسعون وراء محادثات مع الضغط... لقد أعلنت بالفعل أننا سنجري محادثات بناء على أجندة حكومتنا، لكن ليس تحت ضغط".

ومضى يقول، "المحادثات على جدول الأعمال... نسعى من أجل مفاوضات تفضي إلى تحقيق الهدف... وهو رفع العقوبات عن الأمة الإيرانية".