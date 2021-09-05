عبوات ناسفة تستهدف شاحنات تابعة للتحالف الدولي في العراق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

شهد العراق اليوم السبت هجومين متتاليين على شاحنات تابعة لقوات التحالف الدولي، حسبما أورد موقع “شفق نيوز” الإخباري.

ونقل الموقع عن مصدر له قوله إن “عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستيا تابعا للتحالف الدولي أثناء مروره على الطريق السريع في محافظة بابل” وسط البلاد.

وأشار المصدر نفسه إلى تضرر إحدى شاحنات الرتل جراء الانفجار دون تسجيل إصابات بشرية.

وكان هذا الهجوم هو الثاني من نوعه خلال أقل من ساعة، بعد انفجار عبوة ناسفة على رتل في محافظة الديوانية جنوبي البلاد، دون إصابات أو أضرار.