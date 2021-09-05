شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجينى: حدث خطأ خلال تطبيق قانون تنظيم المركبات والهدف إظهار الجانب الحضارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا يجب غض النظر عن الممارسات السلبية التي يقوم بها البعض في إشغال الطرق الرئيسية بميادين المحافظات والشوارع الرئيسية بالعاصمة، وتابع:"كفانا احتلال للشوارع بالطوب والسلاسل والبراميل".

وأضاف "السجينى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أن قانون "تنظيم المركبات"، حدث به خطأ في التطبيق، مضيفاً:"وهو ما دفعنى للتواصل مع وزير التنمية المحلية كون هذا القانون حساس"، وتابع:"بعض المحافظات طبقت القانون بطريقة ارتجالية حدث خلالها أخطاء وقدمنا اقتراح لتلاشى هذه الأخطاء والوزير تقبلها وبدأ تنفيذها".

وأكد "السجينى"، أن فلسفة القانون يهدف للقضاء على ظاهرة السايس والبلطجة التي يتعرض لها بعض المواطنين، وإظهار الجانب الحضارى للشارع المصرى.

ولفت "السجينى"، إلى أن اللجان المعنية بتطبيق القانون تعمل على اختيار أمكان الانتظار ومن ثم ستطرح الامر على الشركات التي ستتولى العمل، بطريقة علمية ومدروسة، بحيث يكون هناك تدرج في التطبيق يتم على يد متدربين.