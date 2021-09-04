محمد بن زايد يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء الهند قضايا المنطقة

محمد الفلاح - السبت 4 سبتمبر 2021

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.



جاء ذلك خلال الاتصال الذي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من رئيس وزراء الهند،

وتناول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها بما يعزز مصالحهما المشتركة ويحقق تطلعات شعبيهما الصديقين.

كما تبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء الهند وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات التي تشهدها المنطقة خاصة تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وبحث الجانبان التحدي المستمر الذي تمثله جائحة كورونا "كوفيد - 19" وتأثيرها في جميع أنحاء العالم.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء الهند الحرص المشترك على استمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر حول التحديات الملحة التي تواجهها المنطقة.