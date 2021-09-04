شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد إصابتين بجنون البقر في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الزراعة أمس السبت، إن البرازيل، أكبر مصدّر للحوم البقر في العالم، أوقفت تصديرها إلى الصين، أهم عملائها، بعد التأكد من رصد حالتي إصابة "شاذة" من مرض جنون البقر في مصنعي لحوم محليين بولايتين.

وأضافت الوزارة في بيان أن التعليق، الذي يعد جزءا من اتفاق متعلق بصحة الحيوان بين الصين والبرازيل، يهدف إلى إتاحة الوقت لبكين لتقييم المشكلة. وقالت إن قرار التعليق سيسري على الفور وإن الصين ستقرر موعد استئناف الاستيراد.

وأضافت الوزارة إنه جرى اكتشاف الإصابتين في مصنعي لحوم بولايتي ماتو جروسو وميناس جرياس، وإنهما رابع وخامس حالة "شاذة" من الإصابة بمرض جنون البقر يجري اكتشافهما في البرازيل منذ 23 عاما.