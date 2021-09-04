شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت مملكة البحرين بشدة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق طائرات مسيرة (مفخخة) تجاه المملكة ، بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت اليوم من اعتراض أربع طائرات مسيرة وتدميرها.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية موقف البحرين الراسخ المتضامن مع المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مجددة دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية وكل من يدعمها.