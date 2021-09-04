بالصور.. تدريبات 'أسود الرافدين' في الدوحة

تنشر الخليج 365، صوراً لتدريبات منتخبنا الوطني لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة، التي وصلها أمس قادماً من العاصمة الكورية سيئول.

وتأتي هذه التدريبات تحضيراً لمباراة إيران يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات المجموعة الاولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022. وكان العراق تعادل مع نظيره الكوري الجنوبي بدون أهداف الخميس الماضي في اول مبارياته ضمن التصفيات النهائية للمونديال.