السعودية تعلن إحباط هجوم باتجاه المنطقة الشرقية

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية إن قوات التحالف العربي "اعترضت وأحبطت هجوما باليستيا عدائيا باتجاه المنطقة الشرقية".

وفي وقت لاحق، أعلنت قوات التحالف العربي عن "اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه نجران" جنوب المملكة.



وكانت قوات التحالف أعلنت في وقت سابق من السبت عن إحباط هجوم بـ3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية واستهدف جنوب المملكة.