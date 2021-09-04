انت الان تتابع خبر السعودية تعلن إحباط هجوم باتجاه المنطقة الشرقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن التلفزيون السعودي، مساء السبت، عن اعتراض وإحباط "هجوم باليستي عدائي" باتجاه المنطقة الشرقية للمملكة.
وقالت قناة "الإخبارية" السعودية إن قوات التحالف العربي "اعترضت وأحبطت هجوما باليستيا عدائيا باتجاه المنطقة الشرقية".
وفي وقت لاحق، أعلنت قوات التحالف العربي عن "اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه نجران" جنوب المملكة.
وكانت قوات التحالف أعلنت في وقت سابق من السبت عن إحباط هجوم بـ3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية واستهدف جنوب المملكة.
وفي وقت لاحق، أعلنت قوات التحالف العربي عن "اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه نجران" جنوب المملكة.
وكانت قوات التحالف أعلنت في وقت سابق من السبت عن إحباط هجوم بـ3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية واستهدف جنوب المملكة.