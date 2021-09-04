السودان.. "لجنة تقييم الأداء" توصي بإقالة 4 ولاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر سوداني مطلع لـ"الخليج 365"، إن لجنة تقييم أداء ولاة الولايات أوصت بإقالة 4 ولاة، نظرا لضعف أدائهم.

وكشف المصدر من داخل تحالف قوى الحرية والتغيير، عن اجتماع مهم بين رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك والمجلس المركزي لقوى الحرية، الأحد، بخصوص تقييم أداء ولاة الولايات.



وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن لجنة تقييم أداء ولاة الولايات أنهت أعمالها السبت، وسترفع تقريرها إلى رئيس الوزراء السوداني الأحد.

وأكد أن اللجنة اتفقت على رفع توصية لرئيس الوزراء السوداني بعد تقييمها للأداء، والنظر في المذكرات والشكاوى من تنسيقيات ولاياتهم، بإقالة كل من: والي شمال كردفان خالد مصطفى آدم، وجنوب دارفور موسى مهدي، وشرق دارفور محمد عيسي عليو، وغرب كردفان حماد عبدالرحمن صالح .

وقال المصدر إن من أبرز توصيات اللجنة الإبقاء على كل من: والية الشمالية بروفيسور آمال أحمد عزالدين، ونهر النيل الدكتورة آمنة أحمد المكي، والتوصية أيضاً بزيادة نسبة النساء أكثر من الرجال في تعيين الولاة الجدد.

وأشار المصدر إلى أنه بعد الاجتماع مع حمدوك، سيعقد المجلس المركزي لقوى الحرية اجتماعا آخر لحسم التغيير والإبقاء على الولاة خلال الأيام المقبلة.

وأصدر رئيس الوزراء السوداني في يونيو/حزيران الماضي، قرارا بتعيين حكام لولايات شمال وغرب دارفور والنيل الأزرق، إنفاذا لاتفاق السلام.