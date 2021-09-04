واشنطن تعلن وفاة 5 مفقودين في تحطم مروحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت البحرية الأمريكية، وفاة خمسة أشخاص هم أفراد طاقم مروحية اعتبروا مفقودين منذ تحطمت الإثنين في المحيط الهادئ قبالة كاليفورنيا.

وجاء في بيان للبحرية، "نعلن وفاة خمسة أشخاص هم أفراد طاقم فقدوا في تحطم المروحية إم إتش-60، وفي المقابل، تم إنقاذ شخص هو الفرد السادس في الطاقم.



وأقلعت المروحية من حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن"، لتقوم "برحلة روتينية" على بعد نحو 100 كلم من ساحل سان دييجو عندما وقع الحادث الإثنين.

وأشارت البحرية إلى أن "تحقيقا يجري" في الحادث.

وأعرب قائد العمليات البحرية الأميرال مايك جيلداي في بيان عن "حزنه العميق".