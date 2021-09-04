كوبيش يجدد دعمه لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش أهمية دعم اللجنة العسكرية (5+5) ودعم الاستحقاق الانتخابي في موعده.

وأعلن حزب "تكتل إحياء ليبيا" أن رئيسه عارف النايض التقى، السبت، مع المبعوث الأممي يان كوبيش، وتناقشا بخصوص سبل إنجاح إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المتفق عليه 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وأكد كوبيش والنايض أهمية دعم العمل الوطني للجنة (5+5) العسكرية والتأكيد على خروج كافّة القوّات الأجنبيّة والمرتزقة من ليبيا وتفكيك جميع المليشيات المسلحة.

وتابع التكتل أن النايض أحاط المبعوث الأممي بمحتوى ونتائج اجتماعاته مؤخرا مع بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن وفي الاتحاد الأفريقي، والهادفة إلى دعم الاستحقاق الانتخابي في موعده، كحق أصيل للشعب الليبي.

وفي السياق ذاته استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، السبت، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا الجديد ميشائيل أونماخت، والوفد المرافق له.

وبحسب بيان المفوضية فإن الزيارة تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم.

وينظر إلى الانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.

وفشل ملتقى الحوار الليبي مرارا في الاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات بسبب عرقلة تنظيم الإخوان له وطرح ممثليه مقترحات لا تضمن إقامة الانتخابات في موعدها، وهو ما أدى إلى انشقاقات داخل لجنة الحوار وانسحاب كثير من الأعضاء.

ويحاول تنظيم الإخوان الليبي عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية للانتخابات، كما هدد بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.

من جانبه أعد مجلس النواب قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب ليكون قاعدة دستورية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد فشل ملتقى الحوار في إقرار قاعدة دستورية مرارا، كما يعمل على تجهيز قانون للانتخابات النيابية.