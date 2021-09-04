مصر تكشف حقيقة بيع زيت طعام بعد إعادة تدويره.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية حقيقة بيع زيت طعام بعد إعادة تدويره، مؤكدة أنه لا صحة لتلك الأنباء.



واوضحت الوزارة في بيان رسمي أنه "لا توجد زيوت معاد تدويرها داخل المجمعات الاستهلاكية، ضمن السلع التموينية".

وأشارت إلى أن "كل السلع التموينية سليمة وآمنة للاستهلاك، ومطابقة للمواصفات القياسية"، بحسب اليوم السابع.

ونوهت الوزارة إلى أن الشركات المتعاقدة معها، وكذلك الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ملتزمة بالشروط والمواصفات القياسية الخاصة بنسب التكرير واللون والرائحة المعتمدة لإنتاج زيت الطعام.

وشددت على أن "كل زيوت الطعام التي تندرج ضمن السلع التموينية تخضع للرقابة والفحص من جانب الجهات المختصة".