الإمارات تقدّم 49919 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية تقديم 49919 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 18405147 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 186.09 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم التي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.