استسلام 6 آلاف من إرهابيي بوكوحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية أن نحو 6 آلاف من مسلحي عناصر «بوكوحرام» الإرهابية استسلموا للسلطات خلال الأسابيع الأخيرة. ونقلت وكالة الأنباء النيجيرية تأكيد المتحدث باسم القوات المسلحة النيجيرية استسلام أكثر من 5890 إرهابيا، بينهم قياديون، سلموا أنفسهم مع عائلاتهم بشمال شرقي البلاد. وأشار إلى أن الاستسلام الجماعي للمسلحين يأتي نتيجة للعمليات التي شنتها القوات المسلحة النيجيرية منذ 12 أغسطس وحتى 2 سبتمبر الجاري على أراضي البلاد، التي تمكن الجيش خلالها من مصادرة كميات من الأسلحة، واعتقال عدد من العناصر المسلحة.

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