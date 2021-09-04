شكرا لقرائتكم خبر الإرياني: تعديلات الحوثيين في المناهج استفزاز خطير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق ناشطون يمنيون حملة إعلامية لمناهضة التحريف الحوثي لعروبة اليمن والمنطقة في المناهج الدراسية، معتبرين إطلاق الميليشيات على الخليج العربي مسمى «الخليج الفارسي»، يكشف مدى تبعيتها المطلقة للنظام الإيراني. وتحت وسم (#الخليج العربي ياحوثة_إيران) تفاعل عدد من الناشطين الخليجيين والعرب واليمنيين بمختلف توجهاتهم، إذ عبروا عن رفضهم تلك الممارسات الإرهابية التي تسعى إلى فرض المشروع الطائفي الإيراني في اليمن والمنطقة وتهديداته للهوية العربية.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، «إن استبدال ميليشيات الحوثي لمسمى «الخليج العربي» بـ «الخليج الفارسي» في المناهج الدراسية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، عمل استفزازي خطير يؤكد تبعيتها المطلقة لإيران، وأوضح في سلسلة تغريدات، أن حجم التغييرات والتزييف والعبث الذي تمارسه ميليشيات الحوثي في المناهج الدراسية، يؤكد محاولاتها الدؤوبة لفرض الرؤية والهوية والمعتقدات الإيرانية على اليمن، واستهدافها المنظم لعقول الأجيال القادمة، وهويتهم الوطنية والعربية.

‏وأشار الإرياني إلى أن هذا التغيير، إلى جانب كثير من الشواهد والأدلة، يؤكد أن ميليشيات الحوثي تمثل المشروع الإيراني، وتعمل وفق أجنداته التي تستهدف أمن وسلامة الدول العربية، وتجسد الرؤية والأطماع والاحقاد الفارسية في المنطقة.‏

ولفت إلى اعتماد الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية، وكذا المنظمات الإقليمية بما فيها جامعة الدول العربية مسمى الخليج العربي، موضحا أن هذه المؤشرات الخطيرة تؤكد مصيرية المعركة في التصدي للمشروع الإيراني الذي يستهدف اجتثاث هوية اليمنيين وثقافتهم العربية، وشدد الإرياني، على ضرورة الوقوف إلى جانب الشرعية الدستورية بقيادة رئيس الجمهورية لاستعادة كافة الأراضي اليمنية والقضاء على المشروع الإيراني في اليمن.

وكان وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أكد أن ارتباط ميليشيات الحوثي بالأجندة الإيرانية التخريبية أسهم في تعقيد المشهد السياسي باليمن، وأحبط كل المساعي التي بذلت خلال الست السنوات الماضية من أجل تسوية الصراع سلميا.

من جهة أخرى، أكدت مصادر أمنية يمنية أن أمن الحدود بمحافظة المهرة اعتقل الأسبوع الماضي القيادي الحوثي وأبرز مرجعيات الفكر الطائفي الإيراني حسن علي يحيى العماد، وذلك أثناء عودته متنكرا من إيران عبر المنفذ البري بمنطقة شحن بمحافظة المهرة.

ويعد العماد من أخطر قيادات ميليشيات الحوثي العقائدية، وأبرز المرجعيات الاثناعشرية للحوثيين، وهو متزوج من إيرانية ولديه منزل في طهران. ووالده يحيى العماد أحد أهم المرجعيات الدينية التي نشأت في إيران ويعتبر من أهم مؤسسي الحركة الحوثية والمشروع الإيراني في اليمن.

مشاهدات يمنية:

