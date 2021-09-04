فتح تحقيق في اشتباكات العاصمة الليبية

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ووجه المنفي وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، باتخاذ الإجراءات الفورية حيال القوات التي حدث بينها الاشتباك وممارسة ما يخوله له القانون من صلاحيات تحقق السيطرة على الموقف والإبلاغ عن أي إجراء يتخذ.
وكلف القائد الأعلى بفتح تحقيق فوري مع تلك القوات والمتسببين في تلك الاشتباكات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشددا على جميع الوحدات العسكرية والأمنية بضرورة الانضباط والتقيد بما يصدر من تعليمات وبيانات تحظر التحرك إلا بإذن مسبق ووفقا للسياق المعمول به.
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