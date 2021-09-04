فتح تحقيق في اشتباكات العاصمة الليبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمر القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس، جميع القوات التي اشتبكت أو في حالة اشتباك في العاصمة طرابلس بالتوقف الفوري والعودة إلى مقراتها وثكناتها دون تأخير مهما كانت الأسباب.

ووجه المنفي وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، باتخاذ الإجراءات الفورية حيال القوات التي حدث بينها الاشتباك وممارسة ما يخوله له القانون من صلاحيات تحقق السيطرة على الموقف والإبلاغ عن أي إجراء يتخذ.

وكلف القائد الأعلى بفتح تحقيق فوري مع تلك القوات والمتسببين في تلك الاشتباكات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشددا على جميع الوحدات العسكرية والأمنية بضرورة الانضباط والتقيد بما يصدر من تعليمات وبيانات تحظر التحرك إلا بإذن مسبق ووفقا للسياق المعمول به.