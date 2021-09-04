زوارق إسرائيلية تهاجم صيادي غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هاجمت زوارق حربية للاحتلال الإسرائيلي أمس، مراكب الصيادين في بحر شمال غزة، بالرصاص الحي وخراطيم المياه. وقالت مصادر فلسطينية في غزة، «إن زوارق بحرية تابعة لقوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مراكب الصيادين قبالة بحر السودانية شمال قطاع غزة ولاحقت مراكبهم وأجبرتهم على الانسحاب ومغادرة البحر».



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