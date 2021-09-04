شكرا لقرائتكم خبر الجامعة العربية: روسيا تدعم إعادة الاستقرار في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي دعم روسيا لمواقف الجامعة العربية بشأن إعادة الاستقرار في المنطقة العربية.

جاء ذلك خلال زيارة زكي إلى موسكو بناء على دعوة من الجانب الروسي لإجراء مشاورات سياسية، والتي شهدت جلسة محادثات مطولة مع نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوجدانوف، وكذا مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الروسية.

وشهدت اللقاءات مناقشات موسعة وعميقة حول مختلف قضايا المنطقة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في ليبيا وتطورات الملف النووي الإيراني وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتناولت الجلسات التعاون بين الجانبين الروسي والعربي، خاصة في ضوء اقتراب عقد الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي على المستوى الوزاري في مراكش في أكتوبر القادم.

وأكد زكي عقب اختتام لقاءاته في موسكو بأن «المحادثات كانت ممتازة واتسمت بالصراحة المعهودة، وأسهمت في توضيح الرؤى لدي كل طرف عن مواقف الطرف الآخر، كما لمست دعم الجانب الروسي لمواقف الجامعة العربية بشأن إعادة الاستقرار في المنطقة العربية».

وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق على مواصلة التشاور المنتظم والمكثف بين مسؤولي الأمانة العامة وروسيا بهدف المساهمة الفعالة في تسوية الأزمات الإقليمية في المنطقة العربية.