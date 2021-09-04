السيسي: نتطلع إلى اتفاق ملزم لتشغيل سد النهضة

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وطالب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس، المجتمع الدولي للاضطلاع بدور أكبر لحل قضية سد النهضة حفاظا على استقرار المنطقة.
وأشاد بالتعاون والتنسيق المصري القبرصي في عدد من القضايا الإقليمية، مؤكدا أن تدشين اللجنة العليا المشتركة بين البلدين سيعمل على تعزيز التعاون المشترك بينهما.
وقال السيسي «إنه أكد مع نظيره القبرصي على ضرورة العمل على عودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتفاوض للوصول إلى اتفاق سلام»، مضيفا «أكدت خلال المباحثات موقف مصر الثابت من مساعي تسوية القضية الفلسطينية ومن القرارات الدولية ذات الصلة»، وتابع «أكدنا ضرورة التنسيق السياسي والتعاون الفني بين مصر وقبرص واليونان في إطار التعاون المشترك».
ورحب السيسي بالرئيس القبرصي مجددا في القاهرة، متطلعا لأن تشهد «الفترة المقبلة مزيدا من الزخم لشراكتنا وصداقتنا التي تجمع بين بلدينا».
بدوره، قال الرئيس القبرصي «إن بلاده تسعى لزيادة التعاون المتبادل بين مصر وقبرص ليمتد إلى مجالات جديدة»، مضيفا «اتفقنا على تبادل الخبرات، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر».
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