شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد نشاط محمد عمارة نائب التنسيقية خلال دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ، نشاطا ملحوظا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت القبة، ما بين تقديم اقتراحات برغبة والمشاركة فى مناقشة مشروعات قوانين تحال إلى المجلس، يأتى ذلك فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت القبة برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

حضور 21 جلسة عامة.

المشاركة فى 12 زيارة.

المشاركة فى 15 ندوة وفعالية.

حضور 29 جلسة باللجان النوعية.

تقديم 4 طلبات خدمية تمت الموافقة عليهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب محمد عمارة عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول كالآتى: