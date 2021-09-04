شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد المراكز المستهدفة فى مشروع تطوير القرى المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد المشروع القومى لتطوير القرى المصرية واحدًا من أهم البرامج التنموية فى التاريخ المصرى الحديث، حيث لم يسبق لأى حكومة فى تاريخ مصر أن تصدت لتطوير الريف المصرى بالكامل والذى يعيش فيه نحو 57% من سكان مصر، وكذا رصد موازنة غير مسبوقة تبلغ 515 مليار جنيه لتحقيق تطوير شامل للقرى وتقليص الفجوة بين الريف والحضر، بل وتحقيق الهدف الأسمى من المبادرة وهو “حياة كريمة لكل أهلنا فى الريف المصرى.

وتتضمن المحافظات المستهدفة فى المرحلة الأولى 51 مركزًا بالقرى والتوابع تخدم ما يقارب من 18 مليون مواطن بمختلف الفئات العمرية والتعليمية:

الجديدة لمبادرة الرئيس "حياة كريمة":

1. محافظة سوهاج 7 مراكز

2. محافظة أسيوط 7 مراكز

3. محافظة البحيرة 6 مراكز

4. محافظة قنا 5 مراكز

5. محافظة المنيا 5 مراكز

6. "أسوان- مركزان

7 – الأقصر- مركزان

8 – المنوفية- مركزان

9 – الفيوم – مركزان

10 – الجيزة – مركزان

10 - الوادى الجديد والقليوبية والدقهلية والإسكندرية والغربية والشرقية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ" مركز واحد بكل محافظة.