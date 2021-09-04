شكرا لقرائتكم خبر عن النهوض بجودة الخدمات العامة الأبرز.. اعرف فوائد الحد من الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشكل المسألة السكانية فى الوقت الراهن تحديا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، فثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية الآن لأنها بقدر ما تمس الفرد والمجتمع؛ فإن أبعادها تجاوزت الحدود الاقليمية إلى العالمية حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولى مواجهتها والتصدى لها، ورصدت دراسة للمركز المصرى للفكر أن فوائد الحد من الزيادة السكانية.

رفع متوسط الدخل الحقيقى للفرد، حيث أنه يجرى حساب معدل نموه بطرح معدل نمو السكان من معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالي.

إتاحة مزيد من خدمات المرافق العامة وخدمات البيئة الاجتماعية للمواطنين.

التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، والناجمة عن تضخم بنود الإنفاق العام.

النهوض بمستوى جودة الخدمات العامة المقدمة.

تحسين المنظومة البيئية من خلال التخفيف من مشكلات التلوث والازدحام والضوضاء والعشوائيات وتدهور المرافق العامة.