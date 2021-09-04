شكرا لقرائتكم خبر عن خالد ميرى: العلاقات المصرية القبرصية تشهد زخما منذ تولى الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير الأخبار، إن التعاون بين مصر وقبرص يشهد زخما كبيرا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإنه تم تناول كل الملفات التي تتعاون فيها البلدان، وإن قمة اليوم تحدثت عن مواعيد زمنية لتنفيذ المشروعات المختلفة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز مع الإعلامية رانيا هاشم: لم يكن الحديث عن التعاون فقط، بل بدأنا في مرحلة التنفيذ ووجود الرئيسين في القمة يعطى دفعة قوية والعلاقات وآلة التعاون الثنائى بها زخم كبير جدا خلال الفترة الماضية، وتم الإعلان عن خطوات تنفيذية لتوثيق التعاون على مستوى اقتصادى يوازى العلاقات السياسية.

وتابع: الرئيس القبرصى لم يستخدم تعبير صديقى مع الرئيس السيسى، ولكنه كان يستخدمها منذ أول لقاء بالرئيس السيسي مما يعكس حالة الود، وتجاوز أي خلافات إن وجدت والربط الكهربائي مع قبرص هو طريق أو خط بداية للوصول إلى قبرص، وكما قال الرئيس القبرصى: الآن مصر قبرص وغدا مصر قبرص وأوروبا وهذا ما يقرب بين الشعوب .

وأشار إلى أن العلاقات الخاصة التي تربط بين مصر وقبرص تقف على أرضية ثابتة، موضحا أن اللقاء ناقش جميع قضايا التعاون المشترك بين البلدين، مؤكدا أن التعاون بين مصر وقبرص يشهد زخمًا شديدًا منذ تولي الرئيس السيسي.

وأكد أن إجراءات الانتخابات الليبية في موعدها يعتبر بارقة أمل للشعب الليبي، مشيرا إلى أن مشروعات الربط الكهربائي مع قبرص هو الطريق الموصل لأوروبا.